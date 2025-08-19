ಬುಧವಾರ, 20 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
ಮಳೆ ಹೆಚ್ಚಳ: ಅರೆಮಲೆನಾಡಿಗೂ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಲಗ್ಗೆ

ಅಡಿಕೆಗೆ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಬಾಧೆ ತೀವ್ರ: ಬೆಳೆಗಾರರ ಆತಂಕ
ವೆಂಕಟೇಶ ಜಿ.ಎಚ್.
Published : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:29 IST
Last Updated : 19 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 4:29 IST
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಆಗುಂಬೆ ಬಳಿಯ ತಲ್ಲೂರು ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆ ರೋಗ ಬಾಧಿತ ಅಡಿಕೆ ತೋಟ
ಕೊಳೆ ರೋಗ ಬಾಧೆಗೆ ಹೆಕ್ಟೇರ್‌ಗೆ ₹5 ಸಾವಿರ ಮೊತ್ತದ ಔಷಧಿ ಸಿಂ‍ಪಡಣೆ ಮಾಡಿದಲ್ಲಿ ಅದರ ಶೇ 30ರಷ್ಟು ಮೊತ್ತ ₹1500 ಅನ್ನು ಸಬ್ಸಿಡಿ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಗಾರರ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ ಖಾತೆಗೆ ಜಮಾ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಔಷಧಿ ಖರೀದಿಯ ರಸೀದಿ ಕೊಡಬೇಕು
ಜಿ.ಸವಿತಾ ತೋಟಗಾರಿಕೆ ಇಲಾಖೆ ಉಪನಿರ್ದೇಶಕಿ
