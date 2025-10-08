ಬುಧವಾರ, 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictshivamogga
ADVERTISEMENT

ಹೈಕೋರ್ಟ್‌ ತೀರ್ಪು ಪೂರ್ಣ ಅರ್ಥೈಸಿಕೊಳ್ಳಿ: ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ತಿರುಗೇಟು

ಸಮೀಕ್ಷೆ ಸಂವಿಧಾನ ಬಾಹಿರ ಅಲ್ಲ; ಸಂಸದ ಬಿವೈಆರ್‌ಗೆ ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ತಿರುಗೇಟು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:55 IST
Last Updated : 8 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 7:55 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಟೋಲ್‌ಗೇಟ್ ಸ್ಥಾಪಿಸಿ ಅದನ್ನು ಟೆಂಡರ್ ನೀಡಿದ ಬಿಜೆಪಿಯವರೇ ಈಗ ಟೋಲ್‌ ವಿರೋಧಿಸಿ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಬಂದ್‌ಗೆ ಕರೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಗೊಂದಲಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲಿ
ಆಯನೂರು ಮಂಜುನಾಥ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಕ್ತಾರ
Ayanuru Manjunath

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT