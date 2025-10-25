ಶನಿವಾರ, 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictshivamogga
ADVERTISEMENT

ಹೆದ್ದಾರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅರಣ್ಯ ನಾಶವಾಗಿದೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿ: ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬೇಳೂರು ತಾಕೀತು

ಪಂಪ್ಡ್ ಸ್ಟೋರೇಜ್, ಸುಳ್ಳು ಆರೋಪ ನಿಲ್ಲಿಸಿ– ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಬೇಳೂರು ತಾಕೀತು
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:35 IST
Last Updated : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:35 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಅವರ ಉತ್ತರಾಧಿಕಾರಿ ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಪಕ್ಷದ ವರಿಷ್ಠರು ನಿರ್ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರನ್ನೇ ನಾವು ಶಾಸಕರು ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಯತೀಂದ್ರ ಅವರೋ ಮತ್ತ್ಯಾರೋ ಹೇಳಿದರೆ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ
ಬೇಳೂರು ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ಸಾಗರ ಶಾಸಕ
beluru gopalakrishna

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT