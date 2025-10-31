ಶುಕ್ರವಾರ, 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಐಟಿ ರಿಟರ್ನ್ಸ್; 6,200 ಬಿಪಿಎಲ್ ಕಾರ್ಡ್ ರದ್ದು!

ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಮಾಹಿತಿ ಪಡೆದು ಆಹಾರ ಇಲಾಖೆಯ ಕ್ರಮ
ವೆಂಕಟೇಶ ಜಿ.ಎಚ್.
Published : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:15 IST
Last Updated : 31 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:15 IST
ನ್ಯಾಯ ಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ (ಸಂಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ)
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಯಬೆಲೆ ಅಂಗಡಿ ಮಾಲೀಕರಿಗೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ಅಂತ್ಯದವರೆಗಿನ ಕಮಿಷನ್ ಮೊತ್ತ ₹4.5 ಕೋಟಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಆಗಿದೆ. ಬಿಲ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ವಾರದೊಳಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಪಾವತಿಯಾಗಲಿದೆ
ಆವಿನ್ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪೂರೈಕೆ ಇಲಾಖೆಯ ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕ
Shivamogga

