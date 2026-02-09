ಸೋಮವಾರ, 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictshivamogga
ADVERTISEMENT

ಕೈಗೂಡದ ‘ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್‌ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ’ ಕನಸು

ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು; ಹೊಸ ಸ್ಥಳ ಗುರುತಿಗೆ ಆಡಳಿತ ನಿರಾಸಕ್ತಿ
ನಿರಂಜನ ವಿ.
Published : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:29 IST
Last Updated : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:29 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೀಮನಕಟ್ಟೆಯ ತುಂಗಾ-ಮಾಲತಿ ಸಂಗಮ ಪ್ರದೇಶ
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಭೀಮನಕಟ್ಟೆಯ ತುಂಗಾ-ಮಾಲತಿ ಸಂಗಮ ಪ್ರದೇಶ
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡ್ಡ
ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿ ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿರುವ ಸಿದ್ದೇಶ್ವರ ಗುಡ್ಡ
ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕುರಿತ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ತಯಾರಾಗಿದೆ. ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸಿ ಒಂದು ‘ವಾಟರ್‌ ಗೇಮ್‌’ ಆರಂಭಿಸಲು ಕಂದಾಯ ಭೂಮಿ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಧರ್ಮಪ್ಪ ಟಿ.ಎಸ್.‌ ಸಹಾಯಕ ನಿರ್ದೇಶಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಇಲಾಖೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ
ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳು ಇದ್ದರೂ ಪ್ರಚಾರದ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿಲ್ಲ. ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇದ್ದರೂ ಸರಿಯಾಗಿ ಬಳಕೆಯಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ
ವಿಲ್ಮಾ ಅಂದ್ರಾದೆ (ಎಂಟಿಎ)‌ ಶಾಖಾ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕರು ಸೇಂಟ್‌ ಮಿಲಾಗ್ರಿಸ್
Shivamogga

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT