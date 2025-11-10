ಸೋಮವಾರ, 10 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictshivamogga
ADVERTISEMENT

ಹತ್ತಿರವಿದ್ದರೂ ಹಳ್ಳಿಗಳು ದೂರ ದೂರ: ಫಲ ನೀಡದ 50 ವರ್ಷಗಳ ಸೇತುವೆ ಬೇಡಿಕೆ ಹೋರಾಟ

ನಿರಂಜನ ವಿ.
Published : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:36 IST
Last Updated : 10 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:36 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಭೀಮನಕಟ್ಟೆ ಸಮೀಪ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ತೂಗು ಸೇತುವೆ 
ಭೀಮನಕಟ್ಟೆ ಸಮೀಪ ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ತೂಗು ಸೇತುವೆ 
ಆಲಗೇರಿ ಹೊಳೆಮಾದ್ಲು ಗ್ರಾಮ ಸಂಪರ್ಕಕ್ಕೆ ಕಾಂಕ್ರೀಟ್‌ ಸೇತುವೆ ನಿರ್ಮಿಸಬೇಕೆಂದು 50 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಹೋರಾಟ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಸರ್ಕಾರ ಸಕಾರಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಸ್ಪಂದಿಸಿಲ್ಲ. ಹಾಗಂತ ನಾವು ಸುಮ್ಮನಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಪುನಃ ಹೋರಾಟ ರೂಪಿಸುತ್ತೇವೆ 
ಯೋಗೇಂದ್ರ ನಾಯ್ಕ್‌ ಕೃಷಿಕ ಹೊಳೆಮಾದ್ಲು
Transportbridge

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT