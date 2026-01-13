ಮಂಗಳವಾರ, 13 ಜನವರಿ 2026
Homedistrictshivamogga
ಶಿವಮೊಗ್ಗ|ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಮೇಲೆ ಈಗ ದಿಢೀರ್‌ ಪ್ರೀತಿ; ಬಿ.ವೈ. ರಾಘವೇಂದ್ರ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಜನವರಿ 2026, 2:13 IST
Last Updated : 13 ಜನವರಿ 2026, 2:13 IST
ವಿಬಿ–ಜಿ–ರಾಮ್‌ ಜಿಯಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗದ ಖಾತರಿ ಅವಧಿಯನ್ನು 100 ರಿಂದ 125 ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್‌ನವರು ಆರೋ‍‍ಪಿಸುವಂತೆ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯ್ತಿಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮೊಟಕುಗೊಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ
ಬಿ.ವೈ.ರಾಘವೇಂದ್ರ, ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಸಂಸದ
ShivamogaB Y Raghavendra

