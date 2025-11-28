ತ್ಯಾಗರ್ತಿ: ಮಲೆನಾಡು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸೈಕಲ್ ಪ್ರವಾಸ

<p><strong>ತ್ಯಾಗರ್ತಿ:</strong> ‘ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣಗಳ ಮಹತ್ವ ಸಾರುವುದು ಮತ್ತು ಇಂಧನ ಬಳಕೆಯಿಲ್ಲದ ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಸೈಕಲ್ ಬಳಕೆಯ ಜಾಗೃತಿ ಮೂಡಿಸುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಟೂರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯು ಸೈಕಲ್ ಮೂಲಕ ಪ್ರವಾಸ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ನಾಗೇಶ ರಾವ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>ಆನಂದಪುರದ ಮೂಲಕ ಬುಧವಾರ ಟೂರ್ ಆಫ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸದಸ್ಯರು ರಿಪ್ಪನ್ಪೇಟೆ, ಆಯನೂರು, ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಚಿಕ್ಕಮಗಳೂರು, ಹಾಸನ, ಮಡಿಕೇರಿ ಮೂಲಕ ಮಲೆನಾಡು ತಾಣಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರುವುದಾಗಿ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>11ನೇ ವರ್ಷದ ಸೈಕಲ್ ಪ್ರವಾಸ ಇದಾಗಿದ್ದು, ನಾಲ್ಕು ದಿನಗಳ ಸೈಕಲ್ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ, ಹೊರ ರಾಜ್ಯ ಮತ್ತು ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿನ ಒಟ್ಟು 60 ಸದಸ್ಯರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಮೈಸೂರು ಇತಿಹಾಸ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಚಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿರುವ ಧರ್ಮೆಂದ್ರಕುಮಾರ್ ಸೇರಿ ಹಲವು ಗಣ್ಯರು ಈ ಸೈಕಲ್ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ ಮಲೆನಾಡಿನ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಳಗಳ ಸಂದರ್ಶನ ನಡೆಸಿದರು.</p>.<p>ಚೇತನ್ರಾವ್, ಫಣೀಶ್, ಸತೀಶ್, ಪಂಚಮ್, ಕಾರ್ತಿಕ ಈ ಸಂಘಟನೆಯ ಮುಂಚೂಣಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>