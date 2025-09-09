ಮಂಗಳವಾರ, 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
districtshivamogga
ಹೈನುಗಾರರಿಗೆ ವಾರ್ಷಿಕ ಶೇ 3ರ ಬಡ್ಡಿ ದರದಲ್ಲಿ ಸಾಲ: ಆರ್.ಎಂ. ಮಂಜುನಾಥಗೌಡ

ಹೈನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ: ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಆರ್.ಎಂ.ಮಂಜುನಾಥಗೌಡ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:40 IST
Last Updated : 9 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 6:40 IST
ಸರ್ಕಾರದ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪವಿಲ್ಲದೇ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಏಕೈಕ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಮ್ಮದು. 7ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗದ ಶಿಫಾರಸು ಜಾರಿ ಮಾಡಿದ ಶ್ರೇಯ ಬ್ಯಾಂಕ್‌ನದ್ದು. ಅಪೆಕ್ಸ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಕೂಡ ಶಿಫಾರಸು ಜಾರಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ
ಆರ್.ಎಂ.ಮಂಜುನಾಥಗೌಡ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಡಿಸಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
Shivamogga

