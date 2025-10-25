<p><strong>ನೋವಿಸಾಡ್ (ಸರ್ಬಿಯಾ):</strong> ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು 23 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಮೋಘ ಸಾಧನೆ ಮುಂದುವರಿಸಿದರು. ಹನ್ಸಿಕಾ ಲಂಬಾ ಮತ್ತು ಸಾರಿಕಾ ಮಲಿಕ್ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರೆ, ಇತರ ನಾಲ್ವರು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>53 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಹನ್ಸಿಕಾ 11–0ಯಿಂದ ಸ್ಪೇನ್ನ ಕಾರ್ಲಾ ಜೌಮ್ ಸೋಲರ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. ಅವರು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಪಾನಿನ ಹರುನಾ ಮೊರಿಕಾವಾ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸುವರು. </p>.<p>ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಹನ್ಸಿಕಾ 11–0ಯಿಂದ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ವೋಲ್ಕ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 8–2ರಿಂದ ಕಜಾಕಸ್ತಾನದ ಜೈನೆಪ್ ಬಯಾನೋವಾ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ್ದರು. ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 10–0ಯಿಂದ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ ದಿಲ್ಶೋಡಾ ಮಟ್ನಾಜರೋವಾ ಅವರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿದರು. </p>.<p>59 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 12–6ರಿಂದ ಪೋಲೆಂಡ್ನ ಓಲ್ಹಾ ಪಡೋಶುಕ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ಜಪಾನ್ನ ರುಕಾ ನಟಾಮಿ ಎದುರಾಳಿ. ಇದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ 4–2ರಿಂದ ಅಮೆರಿಕದ ಅಲೆಕ್ಸಿಸ್ ಜಾನಿಯಾಕ್ ವಿರುದ್ಧ; 5–2ರಿಂದ ನಾರ್ವೆಯ ಒಥೆಲಿ ಹೋಯಿ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು. </p>.<p>57 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿಪೆಷಾಜ್ ಮೂಲಕ ಕಂಚಿನ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅವಕಾಶ ಪಡೆದ ನೇಹಾ ಶರ್ಮಾ 5-0 ಅಂತರದಿಂದ ಹಂಗರಿಯ ರೋಜಾ ಸ್ಜೆಂಟಮಾಸಿ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. </p>.<p>ಕಂಚಿನ ಪದಕದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಿಶು (55 ಕೆಜಿ) 3–1ರಿಂದ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಅಲ್ಬಿನಾ ರಿಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ; ಪುಲ್ಕಿಟ್ (65 ಕೆಜಿ) 8–4ರಿಂದ ಹಂಗರಿಯ ಎನಿಕೊ ಎಲೆಕ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಸೃಷ್ಟಿ (68 ಕೆಜಿ) 6–1ರಿಂದ ಹಂಗರಿಯ ಕರೋಲಿನಾ ಪೋಕ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ರಾತ್ರಿ ಪ್ರಿಯಾ ಮಲಿಕ್ (76 ಕೆ.ಜಿ) 8–1ರಿಂದ ಮೆಕ್ಸಿಕೊದ ಎಡ್ನಾ ಜಿಮೆನೆಜ್ ವಿಲ್ಲಾಲ್ಬಾ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಅದಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಗ್ರೀಕೊ ರೋಮನ್ (55 ಕೆಜಿ) ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಮೋರೆ ಕಂಚು ಜಯಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪುರುಷರ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಶುಕ್ರವಾರ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಪ್ರವೀಂದರ್ (74 ಕೆಜಿ) ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ತಾಂತ್ರಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಮಿಚೆಲ್ ಓವನ್ ಮೆಸೆನ್ ಬ್ರಿಂಕ್ ಅವರಿಗೆ ಸೋತರು. ಸಚಿನ್ (92 ಕೆಜಿ) ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹೊರಬಿದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>