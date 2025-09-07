ಭಾನುವಾರ, 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025
ಏಡಿ ಬೇಟೆಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಮಲೆನಾಡಿಗರು

ಕೂಣಿ ಜೊತೆಗೆ ನದಿ– ಹಳ್ಳಗಳತ್ತ ಹೊರಟ ಯುವ ಪಡೆ
ಭಾಸ್ಕರ್ ಆರ್. ಗೆಂಡ್ಲ
Published : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:03 IST
Last Updated : 7 ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2025, 5:03 IST
ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಅದ್ದು ಕೂಣಿ‌ ಮೂಲಕ ಹಿಡಿದ ಏಡಿಗಳು
ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ಏಡಿ ಹಿಡಿಯಲು ಉಪಯೋಗಿಸುವ ಅದ್ದು ಕೂಣಿಗಳು
ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಏಡಿ ಹಿಡಿಯಲು ಅದ್ದು ಕೂಣಿ ಹಿಡಿದು ಸಿದ್ಧರಾದ ಹಳ್ಳಿಗರು
