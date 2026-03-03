ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಶಿವಮೊಗ್ಗ | ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಆವಿಷ್ಕಾರದಿಂದ ಜೀವನ ವಿಧಾನ ಬದಲಾವಣೆ: ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:57 IST
Last Updated : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 2:57 IST
ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನರಲ್ಲಿ ಮೌಢ್ಯ ಮತ್ತು ಕಂದಾಚಾರ ಅವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕುವುದು ಬಾಲ್ಯವಿವಾಹದಂತಹ ಅನಿಷ್ಟಗಳ ಹೊರದೂಡಿ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ತಲುಪಿಸಲು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವೇದಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ
ಎನ್.ಹೇಮಂತ್ ಜಿ.ಪಂ ಸಿಇಒ
