ಮಂಗಳವಾರ, 13 ಜನವರಿ 2026
ಸೊರಬ| ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಖಳನಾಯಕ, ನಿತ್ಯವೂ ಹತ್ಯೆ: ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 13 ಜನವರಿ 2026, 2:03 IST
Last Updated : 13 ಜನವರಿ 2026, 2:03 IST
ಮುಂದಿನ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವರ್ಷದಿಂದ ಪಿಯುಸಿವರೆಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟ ವಿಸ್ತರಣೆ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೋಟ್ ಬುಕ್ ವಿತರಿಸಲಾಗುವುದು.
ಎಸ್. ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ.ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವ
ShivamogaMadhu Bangarappa

