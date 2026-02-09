ಸೋಮವಾರ, 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಸಾಗರ| ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ಜಾತ್ರೆಯ 6ನೇ ದಿನ ಭಕ್ತಸಾಗರ; ದರ್ಶನ ಪಡೆದ ವಿವಿಧ ಗಣ್ಯರು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:27 IST
Last Updated : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:43 IST
ಸಂಸದ ಬಿ.ವೈ.ರಾಘವೇಂದ್ರ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ದೇವಿಯ ದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದರು.
ಎಪಿಎಂಸಿ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಚೇತನ್ ರಾಜ್ ಕಣ್ಣೂರು ಮಾರಿಕಾಂಬಾ ದೇವಿಗೆ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಕಿರೀಟ ಸಮರ್ಪಿಸಿದರು.
Sagarafair

