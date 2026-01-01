ಜ.3ಕ್ಕೆ ‘ಮುಳುಗಡೆಯ ಕತೆಗಳು’ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ

<p><strong>ಸಾಗರ: </strong>ಸಾಹಿತಿ ನಾ.ಡಿಸೋಜ ಅವರ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥವಾಗಿ ಜ.3ರಂದು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 4 ಕ್ಕೆ ನಗರದ ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನವೀನ್ ಡಿಸೋಜ ಸಂಪಾದಿಸಿರುವ ನಾ.ಡಿಸೋಜರ ‘ಮುಳುಗಡೆಯ ಕತೆಗಳು’ ಕೃತಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಸಮಾರಂಭ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p><p>ಶಿಕಾರಿಪುರದ ಸುವ್ವಿ ಪಬ್ಲಿಕೇಷನ್ಸ್ ಪ್ರಕಟಿಸಿರುವ ಈ ಕೃತಿಯನ್ನು ಪರಿಸರ ಹೋರಾಟಗಾರ ಅಖಿಲೇಶ್ ಚಿಪ್ಪಳಿ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಲಿದ್ದು, ಬರಹಗಾರ ಜಿ.ಟಿ.ಸತ್ಯನಾರಾಯಣ ಕರೂರು ಕೃತಿಯ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. </p><p>ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಶಿವಾನಂದ ಕುಗ್ವೆ, ರಂಗಕರ್ಮಿ ಬಿ.ಆರ್.ವಿಜಯವಾಮನ್, ಫಿಲೋಮಿನಾ ನಾ.ಡಿಸೋಜ, ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್ ಬಿ.ಎನ್. ಹಾಜರಿರುತ್ತಾರೆ. ನಾ.ಡಿಸೋಜ ಅವರ ಸಣ್ಣ ಕತೆ ಆಧರಿಸಿದ ‘ಸೆಲ್ವಿಯಾ ಎಂಬ ಹುಡುಗಿ’ ಕಿರುಚಿತ್ರದ ಪ್ರದರ್ಶನ ಏರ್ಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>