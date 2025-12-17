ಬುಧವಾರ, 17 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
Lokayukta | ರೂಪ್ಲಾ ನಾಯ್ಕ ಬಳಿ ಆದಾಯಕ್ಕಿಂತ ಶೇ 107ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಆಸ್ತಿ ಪತ್ತೆ

ಶಿವಮೊಗ್ಗ, ಬೆಂಗಳೂರು ಸೇರಿದಂತೆ ಆರು ಕಡೆ ಲೋಕಾಯುಕ್ತ ಪೊಲೀಸರ ದಾಳಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:35 IST
Last Updated : 16 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 23:35 IST
ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ರೂಪ್ಲಾ ನಾಯ್ಕ ನಿವಾಸದಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ನಗದು ಹಾಗೂ ಚಿನ್ನಾಭರಣ
ShivamoggaraidKarnataka Lokayukta

