ಸೋಮವಾರ, 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictshivamogga
ADVERTISEMENT

ಹೈಕೋರ್ಟ್ ತಡೆಯಾಜ್ಞೆ ನಂತರವೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಸಲ್ಲ: ರೈತ ಮುಖಂಡ ಸಂತೋಷ್

ಈಸೂರು–ಅಂಜನಾಪುರ ವಿದ್ಯುತ್ ಮಾರ್ಗ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾಮಗಾರಿ: ರೈತರ ಆಗ್ರಹ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:13 IST
Last Updated : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:13 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Shivamogga

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT