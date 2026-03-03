ಮಂಗಳವಾರ, 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026
ಶಿವಮೊಗ್ಗ: ಕಲಾಪದ ವೇಳೆ 400 ಪೌರಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ ವಿಮಾನಯಾನ ಭಾಗ್ಯ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:03 IST
Last Updated : 3 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:03 IST
ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬ ಆಚರಣೆಗೆ ಸೊರಬ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಸಚಿವ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಶಿವಮೊಗ್ಗದಿಂದ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ದರು
ಬಡವರು ಶೋಷಿತರ ಪರವಾಗಿ ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರಿಗೆ ಇದ್ದ ಕಾಳಜಿ ಪುತ್ರ ಮಧು ಬಂಗಾರಪ್ಪ ಅವರಿಗೂ ಬಂದಿದೆ. ಶೀಘ್ರ ಅವರು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆಗಲಿ ಎಂದು ಅಮ್ಮನ ರೀತಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುವೆ.
ಬಲ್ಕೀಶ್ ಬಾನು ವಿಧಾನಪರಿಷತ್ ಸದಸ್ಯೆ
