ಮನೆಯಲ್ಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ್ದ ಏಳು ನಾಡ ಬಂದೂಕು ವಶ; ವ್ಯಕ್ತಿ ಬಂಧನ

Published : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 19:26 IST
Last Updated : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 19:26 IST
ಶಿಕಾರಿಪುರ ಪಟ್ಟಣ ಸಮೀಪದ ಭದ್ರಾಪುರ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಕ್ರಮವಾಗಿ ನಾಡ ಬಂದೂಕು ತಯಾರಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಏಳು ಬಂದೂಕು ಸಮೇತ ಬುಧವಾರ ಪೊಲೀಸರು ವಶಕ್ಕೆ ಬಂಧಿಸಿದ್ದಾರೆ
