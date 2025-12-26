ನಿರ್ಮಲ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಭಿಯಾನ ಡಿ.27ರಿಂದ: ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಎಂ.ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ

<p><strong>ಶಿವಮೊಗ್ಗ:</strong> ‘ತುಂಗಭದ್ರಾ ನದಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕುರಿತು ಹಮ್ಮಿಕೊಂಡಿರುವ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಜಾಗೃತಿ ಅಭಿಯಾನವು ಡಿ.27ರಿಂದ ಜ.4ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ’ ಎಂದು ಪರ್ಯಾವರಣ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಜಿಲ್ಲಾ ಘಟಕದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪ್ರೊ.ಬಿ.ಎಂ. ಕುಮಾರಸ್ವಾಮಿ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಾಭಿಮಾನ ಆಂದೋಲನ, ನಿರ್ಮಲ ತುಂಗಭದ್ರಾ ಅಭಿಯಾನದ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಮೂರನೇ ಹಂತದ ಈ ಪಾದಯಾತ್ರೆಗೆ ಡಿ.27ರಂದು ಗಂಗಾವತಿಯ ಹಿರೇಜಂತಕಲ್ನಲ್ಲಿ ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್ ಅವರ ಮೊಮ್ಮಗಳು ರಾಜೇಶ್ವರಿ ಚೌಧರಿ ಚಾಲನೆ ನೀಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಜನವರಿ 4ರಂದು ಮಂತ್ರಾಲಯ ತಲುಪಲಿದೆ’ ಎಂದು ಗುರುವಾರ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು. </p>.<p>‘ಶೃಂಗೇರಿಯಿಂದ ಮಂತ್ರಾಲಯದವರೆಗಿನ 600 ಕಿ.ಮೀ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಇದಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಶೃಂಗೇರಿಯಿಂದ ಹರಿಹರ, ಎರಡನೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಹರಿಹರದಿಂದ ಗಂಗಾವತಿ (ಕಿಷ್ಕಿಂದೆ)ವರೆಗೆ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆದಿದೆ. ಅದರ ಫಲವಾಗಿ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ತುಂಗಾನದಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆಗೆ ₹ 25 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಡಿಪಿಆರ್ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ನದಿ ನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ ಶ್ರೀ ಮಠದ ಜಾಗ ನೀಡುವುದಾಗಿ ಶೃಂಗೇರಿ ಶ್ರೀಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹರಿಹರಪುರ ಮಠದಲ್ಲಿಯೂ ತುಂಗಾನದಿ ನೀರಿನ ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಆರಂಭವಾಗಿವೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘3ನೇ ಹಂತದ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕೊಪ್ಪಳ, ರಾಯಚೂರು, ಬಳ್ಳಾರಿ ಜಿಲ್ಲೆಗಳ 9 ತಾಲ್ಲೂಕುಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಗಲಿದೆ. ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜಲತಜ್ಞ ರಾಜೇಂದ್ರಸಿಂಗ್, ರಾಜಮಾತೆ ಲಲಿತಾರಾಣಿ, ಗದಗದ ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಡಿ.ಆರ್. ಪಾಟೀಲ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ’ ಎಂದು ಅಭಿಯಾನದ ಪ್ರಮುಖ ಲೋಕೇಶ್ವರಪ್ಪ ತಿಳಿಸಿದರು. </p>.<p>ಪಾದಯಾತ್ರೆಯು ಅಂಬಾಮಠದಲ್ಲಿ ಜನಸಂಪರ್ಕ ಸಭೆ, ತದನಂತರ ಸಿರಗುಪ್ಪ ಗೋರೆಬಾಳ, ಸಿಂಧನೂರು, ಜವಳಗೆರ, ಪೋಥನಾಲ್, ಹಿರೇಕೊಟ್ನೆಕಲ್, ಮಾನ್ವಿ, ರಬ್ಬಣಕಲ್-ಕಾತರಕಿ-ದದ್ದಲ್, ರಾಜಲ್ ಬಂಡಾ, ಬಿಚ್ಚಾಲೆ, ಗಿಲೇಸ್ಗೂರು ಮೂಲಕ ಜ.3ರಂದು ಮಂತ್ರಾಲಯ ತಲುಪಲಿದೆ.</p>.<p>ಜ.4ರಂದು ಸಂಜೆ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಮಂತ್ರಾಲಯದಲ್ಲಿ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಜರುಗಲಿದೆ ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರೊ.ಎಲ್.ಕೆ.ಶ್ರೀಪತಿ, ಎಂ.ಶಂಕರ್, ಗಿರೀಶ್ ಪಟೇಲ್, ರಮೇಶ್ ಹೆಗ್ಡೆ, ತ್ಯಾಗರಾಜ್ ಮಿತ್ಯಾಂತ, ದಿನೇಶ್ ಶೇಟ್ ಇದ್ದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>