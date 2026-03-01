ಭಾನುವಾರ, 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026
shivamogga

ಚಂದ್ರಗುತ್ತಿ | ವಿಜಯನಗರ ಅರಸರ ಅಪೂರ್ವ ಶಾಸನ ಪತ್ತೆ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:18 IST
Last Updated : 1 ಮಾರ್ಚ್ 2026, 3:18 IST
ಪ್ರಸ್ತುತ ಈ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ದೊರೆತಿರುವ ಪದುಮಲದೇವಿ ಅಂಕೋಲೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಹರವಿನ ಕುತೂಹಲಕಾರಿ ಅಂಶವಾಗಿದ್ದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಶೋಧಕಾರ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯಬೇಕಿದೆ
ಶ್ರೀಪಾದ ಬಿಚ್ಚುಗತ್ತಿ ಇತಿಹಾಸ ಸಂಶೋಧಕ
vijayanagaraShivamogainscriptions

