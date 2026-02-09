ಸೋಮವಾರ, 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಸಾಗರ| ರೋಚಕ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಸಾಗರದ ಕುಸ್ತಿ ಅಖಾಡ; ಗೆದ್ದು ಬೀಗಿದ ರೋಷನ್

ರೋಚಕ ಕ್ಷಣಗಳಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾದ ಸಾಗರದ ಕುಸ್ತಿ ಅಖಾಡ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:13 IST
Last Updated : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 4:13 IST
ರೋಷನ್ ಹಾಗೂ ಉದಯಕುಮಾರ್ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಹಣಾಹಣಿಯ ನೋಟ 
ಜಮಖಂಡಿಯ ಗಜಾನನ ಹಾಗೂ ಸಾಂಗ್ಲಿಯ ಪಪ್ಪು ಅವರ ನಡುವೆ ನಡೆದ ಪೈಪೋಟಿ 
ShivamoggaSagara

