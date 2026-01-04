ಭಾನುವಾರ, 4 ಜನವರಿ 2026
ಮುದ್ದೇನಹಳ್ಳಿ | 3 ನದಿಗಳಿಗೆ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಂ: ಸಚಿವ ಎನ್.ಎಸ್ ಬೋಸರಾಜು

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 7:09 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 7:09 IST
ಗೌರೆಡ್ಡಿಪಾಳ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ
ಸಚಿವ ಎನ್.ಎಸ್.ಭೋಸರಾಜು ಶಾಸಕ ಕೆ.ಎನ್. ರಾಜಣ್ಣ ಹಾಗೂ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ತಂಡ ಕೊಡಿಗೇನಹಳ್ಳಿ ಹೋಬಳಿ ಗೌರೆಡ್ಡಿಪಾಳ್ಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸ್ಥಳ ಪರಿಶೀಲಿಸಿದರು. ಅಲ್ಲಿಯೇ ಶೀಘ್ರ ₹8 ರಿಂದ ₹10 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಚೆಕ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಕಮ್ ಬ್ಯಾರೇಜ್ ನಿರ್ಮಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯರಿಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದರು.
TumkurCheck dam

