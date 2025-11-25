ಮಂಗಳವಾರ, 25 ನವೆಂಬರ್ 2025
ನಿಷ್ಪ್ರಯೋಜಕ ನೀರಿನ ಟ್ಯಾಂಕ್‌

ಕೇದಿಗೆಹಳ್ಳಿ: ಹನಿ ನೀರು ಕಾಣದ ನೀರು ಟ್ಯಾಂಕ್‌: ಪುರಸಭೆ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಆರೋಪ
ಮಂಜುನಾಥ್
Published : 25 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:06 IST
Last Updated : 25 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:06 IST
ಟ್ಯಾಂಕ್ ನಾ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಚಿತ್ರಣ.
ಗಿಡ ಬಳ್ಳಿ ಬೆಳೆದು ಆವೃತವಾಗಿದೆ.
ನೀರಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಕಲ್ಪಿಸುವ ಪೈಪ್ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿದಿರುವುದು.
2017-18 ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾಪನಗೊಂಡ ಜಲ ಸಂಗ್ರಹಗಾರದ ನಾಮಫಲಕ
