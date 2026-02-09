ಸೋಮವಾರ, 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಚಿಕ್ಕನಾಯಕನಹಳ್ಳಿ: ನಿರ್ವಹಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ನಿಸ್ತೇಜಗೊಂಡ ಪೊಲೀಸ್ ಸಮುದಾಯ ಭವನ

ಮಂಜುನಾಥ್
Published : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:39 IST
Last Updated : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:39 IST
ಭವನದ ವಿಶಾಲವಾದ ನೋಟ.
ಭವನವು ಗಿಡ ಗೆಂಟೆಗಳಿಂದ ಆವೃತವಾಗಿರುವುದು.
ಭವನದ ಒಳಗಿನ ವಿಶಾಲವಾದ ಆವರಣ.
tumakuruChikkanayakanahalli

