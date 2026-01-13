ಮಂಗಳವಾರ, 13 ಜನವರಿ 2026
ಮಧುಗಿರಿ| ಇ– ಸ್ವತ್ತು: ಪ್ರತಿದಿನ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿಗೆ ಅಲೆದಾಡುವ ಜನ

ಗಂಗಾಧರ್ ವಿ ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ
Published : 13 ಜನವರಿ 2026, 4:49 IST
Last Updated : 13 ಜನವರಿ 2026, 4:49 IST
ಬಿದಲೋಟಿ ರಂಗನಾಥ್ 
ಬಿದಲೋಟಿ ರಂಗನಾಥ್ 
ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಇಒ 
ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಇಒ 
ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಸಮಸ್ಯೆಯಿಂದ ಇ–ಸ್ವತ್ತು ತೆಗೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಈಗ 80 ಭಾಗ ಸಾಫ್ಟ್‌ವೇರ್ ಅಪ್‌ಲೋಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕೈದು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಬಹುದು
ಲಕ್ಷ್ಮಣ್ ಮಧುಗಿರಿ ಇಒ
