ಗುರುವಾರ, 20 ನವೆಂಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistricttumakuru
ADVERTISEMENT

ತುಮಕೂರು: ಕಲ್ಪೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಮೆರುಗು ತಂದ ಮಹಿಳಾ ಬೈಕ್ ರ‍್ಯಾಲಿ

ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತರಿಂದ ತೆಂಗು ಉತ್ಪನ್ನ, ಕರಕುಶಲ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ: ಅಲಂಕಾರಗೊಂಡ ನಗರ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:16 IST
Last Updated : 20 ನವೆಂಬರ್ 2025, 2:16 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಕಲ್ಪೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಬೈಕ್ ರ‍್ಯಾಲಿ
ಕಲ್ಪೋತ್ಸವದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರ ಬೈಕ್ ರ‍್ಯಾಲಿ
ಗಮನಸೆಳೆದ ಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎತ್ತುಗಳು
ಗಮನಸೆಳೆದ ಸೂಗೂರು ಗ್ರಾಮದ ಎತ್ತುಗಳು
ಕರಕುಶಲ ಮಣ್ಣಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಾರಾಟ
ಕರಕುಶಲ ಮಣ್ಣಿನ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಾರಾಟ
Tumkur

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT