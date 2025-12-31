ಬುಧವಾರ, 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ತುಮಕೂರು: ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮ ಬಾರಿಸಿದ ಮಕ್ಕಳು

ಪರಭಾಷಿಕರು ಅತಿಥಿಗಳಷ್ಟೇ, ಯಜಮಾನರಲ್ಲ; ಕನ್ನಡ ಬಳಕೆ, ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಆಗ್ರಹ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:07 IST
Last Updated : 31 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 4:07 IST
