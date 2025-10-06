ಸೋಮವಾರ, 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಕುಣಿಗಲ್ | ಹಾಲು ಉತ್ಪಾದನೆ; ಅವಿರತ ಸಾಧನೆ

ಸತತ ಎರಡು ದಶಕಗಳಿಂದ ತುಮುಲ್‌ಗೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಪೂರೈಸುತ್ತಿರುವ ಕುಣಿಗಲ್‌ ತಾಲ್ಲೂಕು
ಟಿ.ಎಚ್.ಗುರುಚರಣ್ ಸಿಂಗ್
Published : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:56 IST
Last Updated : 6 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 2:56 IST
ನಿತ್ಯ ಹೈನುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು ಹಸುಗಳ ಪಾಲನೆ ಪೋಷಣೆ ಜೊತೆಗೆ ನಿತ್ಯ 168 ಲೀಟರ್‌ ಹಾಲು ಪೂರೈಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ತೃಪ್ತಿ ನೀಡಿದೆ.
-ವಿಶಾಲಾಕ್ಷಿ ಟಿ.ಜಿ. ತಿಪ್ಪೂರು 
ಸಂತೆಮಾವತ್ತೂರು ಸಂಘ ತುಮುಲ್ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪಡೆದು ತಾಲ್ಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಶೇ 96 ಹಾಲು ಸರಬರಾಜು ಮಾಡಿದ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ.
-ರಂಗನಾಥ್ ಸಂತೆಮಾವತ್ತೂರು ಸಂಘ
ಬಂಡಿಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ 198 ಸದಸ್ಯರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂಘ ಉತ್ತಮ ಮಹಿಳಾ ಸಂಘವಾಗಿ ಸತತ ಐದು ವರ್ಷದಿಂದ ಗೌರವಕ್ಕೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಹಾಲಿನ ಗುಣಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
-ಪ್ರಮೀಳಾ ಬಂಡಿಹಳ್ಳಿ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ
