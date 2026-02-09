ಸೋಮವಾರ, 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಮಧುಗಿರಿ- ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆ| ಸುಗಮ ಸಂಚಾರಕ್ಕೆ ಬೇಕಿದೆ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ

ಗಂಗಾಧರ್ ವಿ ರೆಡ್ಡಿಹಳ್ಳಿ
Published : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:40 IST
Last Updated : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 5:40 IST
08.02.26 TMK-KOD-3 ಮಧುಗಿರಿಯ ಟಿವಿವಿ ಕಾಲೇಜಿನಿಂದ ಹಿಂದೂಪುರ ರಸ್ತೆಯ ಬೈಪಾಸ್ ವರೆಗೆ ಚತುರ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಬಣ್ಣದ ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಗಳನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿರುವುದು.
ಮಧುಗಿರಿ ಪಟ್ಟಣ ಆಂಧ್ರದ ಹಿಂದೂಪುರ ಪಾವಗಡ ಶಿರಾ ಗೌರಿಬಿದನೂರು ತುಮಕೂರು ರಸ್ತೆಗೆ ಸಂಪರ್ಕ ಸೇತುವೆಯಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ತುಮಕೂರು-ಮಧುಗಿರಿ ರಸ್ತೆಯನ್ನು ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆಯನ್ನಾಗಿಸಲು ಶಾಸಕ ಮನಸು ಮಾಡಬೇಕು.
ಸಿದ್ದಾಪುರ ರಂಗಸ್ವಾಮಿ
Madhugiri

