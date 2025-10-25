ಶನಿವಾರ, 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistricttumakuru
ADVERTISEMENT

ಶಿರಾ: ಗ್ರಾಮೀಣ ರಸ್ತೆಗಳಿಗಿಲ್ಲ ‘ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಗ್ಯಾರಂಟಿ’

ಗುಂಡಿಬಿದ್ದ, ಕೊರಕಲು ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಸದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣ: ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಸಂಚಾರವೂ ತ್ರಾಸದಾಯಕ
ಎಚ್.ಸಿ. ಅನಂತರಾಮು
Published : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 8:40 IST
Last Updated : 25 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 8:40 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
ಯಾದಲಡಕು-ವೀರಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ
ಯಾದಲಡಕು-ವೀರಬೊಮ್ಮನಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ
ತಾವರೆಕೆರೆ- ಪುರಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ
ತಾವರೆಕೆರೆ- ಪುರಲಹಳ್ಳಿ ರಸ್ತೆ
ಮರಳಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ- ತಾಳಗುಂದ ರಸ್ತೆ
ಮರಳಪ್ಪನಹಳ್ಳಿ- ತಾಳಗುಂದ ರಸ್ತೆ
ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ- ತಾವರೆಕೆರೆ ರಸ್ತೆ
ಬುಕ್ಕಾಪಟ್ಟಣ- ತಾವರೆಕೆರೆ ರಸ್ತೆ
ರಮೇಶ್ ಬಾಬು
ರಮೇಶ್ ಬಾಬು
ಲಿಂಗರಾಜು
ಲಿಂಗರಾಜು
ಕರಿಯಪ್ಪ
ಕರಿಯಪ್ಪ
ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥಸ್ವಾಮಿ
ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥಸ್ವಾಮಿ
ಎಚ್.ಕೆಂಗರಾಜು
ಎಚ್.ಕೆಂಗರಾಜು
ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಂದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮರೀಚಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅನುದಾನ ತಂದು ರಸ್ತೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿ. ಸಂಚಾರ ಉತ್ತಮವಾಗಿದ್ದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗುವುದು. ರಮೇಶ್
ಬಾಬು ಬಾಲಬಸವನಹಳ್ಳಿ
ಗ್ರಾಮೀಣ ಬದುಕಿನ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ರಸ್ತೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರುವವರಿಗೆ ನಗರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಹೋಗುವವರಿಗೆ ದಿನನಿತ್ಯದ ಸಂಗಾತಿ. ರಸ್ತೆಯೇ ಸರಿ ಇರದಿದ್ದರೆ ಗ್ರಾಮೀಣ ಭಾಗದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಎಲ್ಲವೂ ಕುಂಠಿತಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಬದುಕು ದುಸ್ತರವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅದ್ಯತೆ ನೀಡಿ ಉತ್ತಮ ರಸ್ತೆ ನೀಡಿದರೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವುದು.
ಲಿಂಗರಾಜು ಹುಣಸೆಕಟ್ಟೆ.
ಕೆಲವು ಕಡೆ ಅನುದಾನವಿಲ್ಲದೆ ಕಾಮಗಾರಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿಲ್ಲ. ಮತ್ತೆ ಕೆಲವೆಡೆ ಅನುದಾನವಿದ್ದರೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಮಂದಗತಿಯಲ್ಲಿ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ. ಶಾಸಕರು ಮತ್ತು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು.
ಎನ್.ಮಂಜುನಾಥಸ್ವಾಮಿ ಗ್ರಾ.ಪಂ‌ ಸದಸ್ಯ ನಾದೂರು
ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಹಾಳಾಗಿದ್ದು ಅಪಘಾತಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅವುಗಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ಮೂಲಕ‌ ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದ ಜನರ ಜೀವ ಉಳಿಸಬೇಕು. ಎಚ್.ಕೆಂಗರಾಜು ಕಾಮಗೊಂಡನಹಳ್ಳಿ ಗುಣಮಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿ ರಸ್ತೆಗಳು ಗುಂಡಿಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದು ಮಳೆ ಬಂದರೆ ನೀರು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ರಸ್ತೆ ಕಾಣುವುದೇ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ. ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವುದು ಸಹ ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ. ರಸ್ತೆ ಗುಂಡಿಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವ ಬದಲು ಗುಣಮಟ್ಟದ ರಸ್ತೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲ.
ಕರಿಯಪ್ಪ ನೇರಲಗುಡ್ಡ
guarentee

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT