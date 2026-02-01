ತುಮಕೂರು| ಶೇಂಗಾ ಕೆ.ಜಿ ₹200ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿತ: ಬೇಳೆ, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸು, ಮೀನು ದುಬಾರಿ

<p><strong>ತುಮಕೂರು:</strong> ಈ ವಾರ ಶೇಂಗಾ ಬೆಲೆ ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದು, ಕೆ.ಜಿ ₹200ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದ್ದು, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಖಾರವಾಗಿದೆ. ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳು ಏರಿಕೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿವೆ. ತರಕಾರಿ, ಸೊಪ್ಪು ದರ ತೀವ್ರ ಕುಸಿತ ಕಂಡಿದೆ. ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಕಳೆದ ಕೆಲ ವಾರಗಳಿಂದ ತಗ್ಗಿದ್ದ ತರಕಾರಿ ದರ ಈಗ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ. ಹಸಿರು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಬಹುತೇಕ ತರಕಾರಿಗಳ ಬೆಲೆ ಕೆ.ಜಿ ₹50ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಇದೆ. ಬೀನ್ಸ್, ಕ್ಯಾರೇಟ್, ಬಿಟ್ರೂಟ್, ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ, ಗೆಡ್ಡೆಕೋಸು, ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ, ಬದನೆಕಾಯಿ, ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ, ಸೌತೆಕಾಯಿ, ಶುಂಠಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹50 ಇಳಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ, ಟೊಮೆಟೊ ಸಹ ಕುಸಿದಿದೆ.</p>.<p><strong>ಸೊಪ್ಪು ಇಳಿಕೆ:</strong> ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಸೊಪ್ಪಿನ ಧಾರಣೆ ಮತ್ತೆ ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೆ.ಜಿ ₹25–30ಕ್ಕೆ, ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ₹30–40, ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಕೆ.ಜಿ ₹30–40, ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು (ಕಟ್ಟು) ₹30ಕ್ಕೆ ತಗ್ಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಹಣ್ಣುಗಳು:</strong> ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯತ್ಯಾಸವಾಗಿಲ್ಲ. ದಾಳಿಂಬೆ, ಕರಬೂಜ ತುಸು ತಗ್ಗಿದ್ದು, ಬಾಳೆಹಣ್ಣು, ಪೈನಾಪಲ್ ಅಲ್ಪ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೆಚ್ಚಳ:</strong> ಎಣ್ಣೆ ದರ ಏರಿಕೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ. ಶೇಂಗಾ ಬೀಜದ ಬೆಲೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದ್ದು, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಗೋಲ್ಡ್ವಿನ್ನರ್ ಕೆ.ಜಿ ₹162–165, ಪಾಮಾಯಿಲ್ ಕೆ.ಜಿ ₹125–127, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೆ.ಜಿ ₹165–170ಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><strong>ಶೇಂಗಾ, ಬೇಳೆ ದುಬಾರಿ:</strong> ಶೇಂಗಾ ಉತ್ಪಾದನೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ಬೆಲೆ ಗಗನಮುಖಿಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವಾರಗಳಿಂದ ಏರಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗಿದ್ದು, ಈಗ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹50 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಕೆ.ಜಿ ₹200ಕ್ಕೆ ಜಿಗಿದಿದೆ.</p>.<p>ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೇಳೆ ಕಾಳುಗಳು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಂದು ಬೆಲೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಬೇಕಿತ್ತು. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಉತ್ಪಾದನೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಆವಕ ಇಲ್ಲದೆ ದರ ಏರಿಕೆಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದೆ. ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ತಲಾ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹10ರಿಂದ ₹15 ಹೆಚ್ಚಳ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಕಡಲೆಬೇಳೆ, ಕಡಲೆಕಾಳು, ಹೆಸರುಕಾಳು, ಅಲಸಂದೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಬ್ಯಾಡಗಿ ಗಗನಮುಖಿ:</strong> ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಧಾರಣೆ ಆಕಾಶದತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದು, ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹60–80 ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಖಾರದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸಹ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಒಣಹಣ್ಣುಗಳ ದರವೂ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದೆ.</p>.<p>ಧನ್ಯ ಕೆ.ಜಿ ₹120–140, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ ₹440–480, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಖಾರದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ ₹210–220, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಕೆ.ಜಿ ₹725–740, ಜೀರಿಗೆ ಕೆ.ಜಿ ₹270–280, ಚಕ್ಕೆ ಕೆ.ಜಿ ₹270–280, ಲವಂಗ ಕೆ.ಜಿ ₹780–820, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗಸಗಸೆ ಕೆ.ಜಿ ₹1,450–1,650, ಏಲಕ್ಕಿ ಕೆ.ಜಿ ₹3,000–3,100, ಬಾದಾಮಿ ಕೆ.ಜಿ ₹880–900, ಗೋಡಂಬಿ ಕೆ.ಜಿ ₹800–850, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೆ.ಜಿ ₹430–460ಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><strong>ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ:</strong> ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದ ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಧಾರಣೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ಕೆ.ಜಿ ₹170, ರೆಡಿ ಚಿಕನ್ ಕೆ.ಜಿ ₹250, ಸ್ಕಿನ್ಲೆಸ್ ಕೆ.ಜಿ ₹275, ಫಾರಂ ಕೋಳಿ ಕೆ.ಜಿ ₹135ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ₹5.90ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಮೀನು ಏರಿಕೆ:</strong> ಮೀನಿನ ಬೆಲೆ ಮುಗಿಲಿನತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ. ಬಂಗುಡೆ ಕೆ.ಜಿ ₹380, ಬೂತಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ ₹380, ಬೊಳಿಂಜರ್ ₹370, ಅಂಜಲ್ ಕೆ.ಜಿ ₹960, ಬಿಳಿಮಾಂಜಿ ₹1,680, ಕಪ್ಪುಮಾಂಜಿ ₹910, ಇಂಡಿಯನ್ ಸಾಲ್ಮನ್ ₹1,060, ಸೀಗಡಿ ಕೆ.ಜಿ ₹510–850ಕ್ಕೆ ನಗರದ ಮತ್ಸ್ಯದರ್ಶಿನಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>