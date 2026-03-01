ತುಮಕೂರು | ತರಕಾರಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ಗ

<p><strong>ತುಮಕೂರು:</strong> ಈ ವಾರ ತರಕಾರಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಅಗ್ಗವಾಗಿದ್ದು, ಸೊಪ್ಪು ಕೊಂಚವಷ್ಟೇ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಕೋಳಿ ಮಾಂಸ ಮತ್ತೆ ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಹಣ್ಣಿನ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕರಬೂಜ ಏರಿಕೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ.</p>.<p>ದುಬಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದ ಬೀನ್ಸ್ ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕಿದೆ. ಬದನೆಕಾಯಿ, ಮೂಲಂಗಿ, ನುಗ್ಗೆಕಾಯಿ ಕೊಂಚ ಏರಿಕೆ ಆಗಿರುವುದನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಉಳಿದ ತರಕಾರಿಗಳ ದರ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾರೇಟ್, ಬೀಟ್ರೂಟ್, ಟೊಮೆಟೊ, ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ, ಗೆಡ್ಡೆಕೋಸು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ನಿಂಬೆಹಣ್ಣು ಏರಿಕೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದೆ.</p>.<p><strong>ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಏರಿಕೆ:</strong> ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪಿನ ದರ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು ಕೆ.ಜಿ ₹30–40ಕ್ಕೆ, ಸಬ್ಬಕ್ಕಿ ₹40–50, ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಕೆ.ಜಿ ₹30–40, ಪಾಲಕ್ ಸೊಪ್ಪು (ಕಟ್ಟು) ₹40ಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><strong>ಕರಬೂಜ ದುಬಾರಿ:</strong> ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಂಪುಪಾನೀಯ, ಜೂಸ್ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಾಗುವ ಹಣ್ಣುಗಳ ಧಾರಣೆ ಏರುಮುಖವಾಗಿದೆ. ಕರಬೂಜ ಮತ್ತಷ್ಟು ದುಬಾರಿಯಾಗಿದೆ. ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೆ.ಜಿ ₹100ಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತಿದೆ. ಉಳಿದ ಹಣ್ಣುಗಳ ಬೆಲೆ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ.</p>.<p><strong>ಅಡುಗೆ ಎಣ್ಣೆ:</strong> ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಏರಿಕೆಯತ್ತ ಮುಖ ಮಾಡಿದ್ದರೆ, ಇತರೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಳಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗಿದೆ. ಗೋಲ್ಡ್ವಿನ್ನರ್ ಕೆ.ಜಿ ₹165–166, ಪಾಮಾಯಿಲ್ ಕೆ.ಜಿ ₹125–126ಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿದ್ದರೆ, ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೆ.ಜಿ ₹180–185ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಬೇಳೆ–ಧಾನ್ಯ:</strong> ಕಡಲೆಕಾಳು ಒಮ್ಮೆಲೆ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹7–8 ಏರಿಕೆಯಾಗಿದ್ದು, ಹೆಸರುಕಾಳು ಅಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಳ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ತೊಗರಿಬೇಳೆ, ಹುರಿಗಡಲೆ ಕೊಂಚ ತಗ್ಗಿದೆ.</p>.<p><strong>ಬ್ಯಾಡಗಿ ಇಳಿಕೆ:</strong> ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ದುಬಾರಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲೇ ಇದ್ದರೂ ಕೆ.ಜಿ.ಗೆ ₹40 ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಲವಂಗ, ಗಸಗಸೆ ಅಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಧನ್ಯ ಕೆ.ಜಿ ₹130–140, ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ ₹440–450, ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಖಾರದ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಕೆ.ಜಿ ₹210–220, ಕಾಳುಮೆಣಸು ಕೆ.ಜಿ ₹740–760, ಜೀರಿಗೆ ಕೆ.ಜಿ ₹270–290, ಚಕ್ಕೆ ಕೆ.ಜಿ ₹275–280, ಲವಂಗ ಕೆ.ಜಿ ₹760–780, ಗುಣಮಟ್ಟದ ಗಸಗಸೆ ಕೆ.ಜಿ ₹1,400–1,500, ಏಲಕ್ಕಿ ಕೆ.ಜಿ ₹3,000–3,200, ಬಾದಾಮಿ ಕೆ.ಜಿ ₹860–880, ಗೋಡಂಬಿ ಕೆ.ಜಿ ₹800–950, ಒಣದ್ರಾಕ್ಷಿ ಕೆ.ಜಿ ₹430–450ಕ್ಕೆ ಮಂಡಿಪೇಟೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿದೆ.</p>.<p><strong>ಕೋಳಿ ದುಬಾರಿ:</strong> ಕೋಳಿ ಮಾಂಸದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯತ್ತಲೇ ಸಾಗಿದೆ. ಬ್ರಾಯ್ಲರ್ ಕೋಳಿ ಕೆ.ಜಿ ₹180, ರೆಡಿ ಚಿಕನ್ ಕೆ.ಜಿ ₹260, ಸ್ಕಿನ್ಲೆಸ್ ಕೆ.ಜಿ ₹285, ಫಾರಂ ಕೋಳಿ ಕೆ.ಜಿ ₹120ಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಮೊಟ್ಟೆ ₹5.35ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>