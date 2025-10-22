ಬುಧವಾರ, 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಬೈಂದೂರು | ಹೆಚ್ಚಿದ ಮಂಗಗಳ ಹಾವಳಿ: ಸಂಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ರೈತರು

ಬೆಳೆ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರ ಒದಗಿಸಿಕೊಡಲು ಕೃಷಿಕರ ಒತ್ತಾಯ
ವಿಶ್ವನಾಥ ಆಚಾರ್ಯ
Published : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:08 IST
Last Updated : 22 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:08 IST
ಮಂಗಗಳಿಂದ ತೊಂದರೆಗಳಾಗುತ್ತಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನಾನಗರ ಮದ್ದೋಡಿ ಯಳಜಿತ ಮುಂತಾದ ಭಾಗಗಳ ಜನರು ಬಂದು ಮೌಖಿಕವಾಗಿ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತೆ ಈಗಾಗಲೇ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆಯಲಾಗಿದೆ
ಅಜಯ್‌ ಭಂಡಾರ್ಕರ್‌ ಮುಖ್ಯಾಧಿಕಾರಿ ಬೈಂದೂರು ಪ.ಪಂ.
