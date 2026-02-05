ಗುರುವಾರ, 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಉಡುಪಿ | ಜಾಗೃತಿಗೆ ಸಮುದಾಯ ಸಹಕಾರ ಅಗತ್ಯ: ಪೊಲೀಸ್‌ ವರಿಷ್ಠಾಧಿಕಾರಿ ಹರಿರಾಮ್

ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಮಣಿಪಾಲ ಕಸ್ತೂರ್ಬಾ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಿಂದ ಬೈಕ್ ರ್‍ಯಾಲಿ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:18 IST
Last Updated : 5 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 6:18 IST
100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಬೈಕ್ ಸವಾರರು ಭಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯ ಜಾಗೃತಿಗಾಗಿ ಬೈಕ್‌ ರ್‍ಯಾಲಿ
ಜಾಗೃತಿ ಕೊರತೆ ತಡವಾದ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ ರೋಗದ ಪರಿಣಾಮವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಗಂಭೀರವಾಗಿಸುತ್ತಿದೆ
ಡಾ.ಸುಧಾಕರ್ ಕಂಟಿಪುಡಿ ಮಣಿಪಾಲ ಕ್ಲಸ್ಟರ್‌ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣಾಧಿಕಾರಿ
UdupiBike rally

