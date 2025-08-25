ಸೋಮವಾರ, 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025
Eco Friendly Ganesh Idols | ಉಡುಪಿ: ಗಣಪನ ಆರಾಧನೆಗೆ ಬಗೆ ಬಗೆ ಮೂರ್ತಿ

ಗಣೇಶೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ನಾಡು: ನಿರ್ಮಾಣಗೊಳ್ಳುತ್ತಿವೆ ಪೆಂಡಲ್‌ಗಳು: ಮೂರ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅಂತಿಮ ಸ್ಪರ್ಶ
ನವೀನ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಜಿ.
Published : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:33 IST
Last Updated : 25 ಆಗಸ್ಟ್ 2025, 6:33 IST
ಉಡುಪಿಯ ಕಿನ್ನಿಮುಲ್ಕಿಯ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ
ಉಡುಪಿಯ ಕಿನ್ನಿಮುಲ್ಕಿಯ ಕಾರ್ತಿಕ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ
ಅಲೆವೂರಿನ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಶೇಖರ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ
ಅಲೆವೂರಿನ ನಿವೃತ್ತ ಶಿಕ್ಷಕ ಶೇಖರ ಕಲ್ಮಾಡಿ ಅವರು ನಿರ್ಮಿಸಿರುವ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಭಂಗಿಯಲ್ಲಿರುವ ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ
ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆಯ ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿರುವುದು
ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಎಣ್ಣೆಹೊಳೆಯ ಗಣೇಶ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಗಣಪತಿ ಮೂರ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿರುವುದು
UdupiGanesha Chaturthi

