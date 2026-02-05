ಯುಎಇ ಲಾಟರಿ: ಕಟಪಾಡಿಯ ಶಾಂತನುಗೆ ₹49 ಕೋಟಿ ಬಹುಮಾನ

<p><strong>ಪಡುಬಿದ್ರಿ (ಉಡುಪಿ</strong>): ಅಬುಧಾಬಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಬಿಗ್ ಟಿಕೆಟ್ ಲಕ್ಕಿ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಕಟಪಾಡಿ ಮಟ್ಟುವಿನ ನಿವಾಸಿ ಶಾಂತನು ಶೆಟ್ಟಿಗಾರ್ ಅವರಿಗೆ 2 ಕೋಟಿ ದಿರ್ಹಂ (₹49 ಕೋಟಿ) ಬಹುಮಾನ ಒಲಿದಿದೆ.</p>.<p>ಈ ಡ್ರಾದಲ್ಲಿ ಜಾಕ್ಪಾಟ್ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಬಹುಮಾನಗಳೂ ಸೇರಿದ್ದವು. ಐದು ಮಂದಿಗೆ ತಲಾ 10 ಲಕ್ಷ ದಿರ್ಹಂ ಬಹುಮಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನ ನೀಡಲಾಯಿತು. </p>.<p>ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿ ಟಿಕೆಟ್ ಖರೀದಿಸಿದ್ದು, ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿ ಕೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಶಾಂತನು ನೇರ ಪ್ರಸಾರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>