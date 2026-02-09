ಸೋಮವಾರ, 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026
ಬ್ರಹ್ಮಾವರ: ಎಸ್‌ಸಿಡಿಸಿಸಿಯಿಂದ ರಸಗೊಬ್ಬರ ಪೂರೈಕೆ

ಮಂದಾರ್ತಿ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘದ ನಡೂರು ಶಾಖೆಯ ಕಟ್ಟಡ ಲೋಕಾರ್ಪಣೆಗೊಳಿಸಿದ ರಾಜೇಂದ್ರ ಕುಮಾರ್‌
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:46 IST
Last Updated : 9 ಫೆಬ್ರುವರಿ 2026, 7:46 IST
ಮಂದಾರ್ತಿ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘವು ಹೆಗ್ಗುಂಜೆ ಶಿರೂರು ಬಿಲ್ಲಾಡಿ ಕಾಡೂರು ನಡೂರು ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ಕೃಷಿಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಇತರರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಹೈನುಗಾರಿಕೆ ಭೂ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತಿದೆ.
ಎಚ್. ಗಂಗಾಧರ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮಂದಾರ್ತಿ ಸೇವಾ ಸಹಕಾರ ಸಂಘ
