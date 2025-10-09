ಗುರುವಾರ, 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಬಂದರು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ₹850 ಕೋಟಿ ಯೋಜನೆ: ಜಲಸಾರಿಗೆ ಸಚಿವ ಮಂಕಾಳ ವೈದ್ಯ

ಮಲ್ಪೆ ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಬಂದರಿನ ಆಧುನೀಕರಣ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಶಂಕುಸ್ಥಾಪನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:27 IST
Last Updated : 9 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 5:27 IST
ಮಲ್ಪೆ ಬಂದರಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೋಟ್‌ಗಳ ನಿಲುಗಡೆಗೆ ಅನುಕೂಲ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ₹ 400 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಬಂದರು ವಿಸ್ತರಣೆ ಯೋಜನೆಯ ಕಾಮಗಾರಿ ಶೀಘ್ರ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ.
– ಯಶ್‌ಪಾಲ್‌ ಸುವರ್ಣ, ಶಾಸಕ
Udupi

