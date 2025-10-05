ಭಾನುವಾರ, 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ನೀಡಿ: ಸಂಸದ ಕೋಟ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ

ವಿಶ್ವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸಂಸದ ಕೋಟ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:05 IST
Last Updated : 5 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 6:05 IST
ಕೋವಿಡ್ ಬಳಿಕ ಸ್ಥಗಿತವಾಗಿರುವ ಹಿರಿಯರಿಗಾಗಿಯೇ ಮೀಸಲಾಗಿದ್ದ ರೈಲ್ವೆ ಟಿಕೆಟ್ ದರದಲ್ಲಿನ ರಿಯಾಯತಿಯನ್ನು ಮರಳಿ ಜಾರಿಗೆ ತರಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಲಾಗುವುದು
ಕೋಟ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಪೂಜಾರಿ ಸಂಸದ
ಹಿರಿಯರು ನಮ್ಮಿಂದ ಬಯಸುವುದು ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಗೌರವ ಮಾತ್ರ. ಮನೆಯ ಸದಸ್ಯರು ಹಿರಿಯರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು ದಿನಕರ
ಹೇರೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ
Udupi

