ಶೀರೂರು ಪರ್ಯಾಯಕ್ಕೆ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ ಉಡುಪಿ: ಜಗಮಗಿಸುತ್ತಿದೆ ಕೃಷ್ಣ ಮಠ

ವಿದ್ಯುತ್‌ ದೀಪಾಲಂಕಾರದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸಲಿದೆ ನಗರ
ನವೀನ್ ಕುಮಾರ್ ಜಿ.
Published : 12 ಜನವರಿ 2026, 6:57 IST
Last Updated : 12 ಜನವರಿ 2026, 6:57 IST
ಸಿದ್ಧಗೊಂಡಿದೆ ಸ್ವಾಗತ ಕಮಾನು
ಕನಕನ ಕಿಂಡಿಗೆ ವಿದ್ಯುತ್‌ ದೀಪಾಲಂಕಾರ
ಶೀರೂರು ಮಠದ ವೇದವರ್ಧನ ತೀರ್ಥ ಶ್ರೀಪಾದ
ವಿದ್ಯುತ್ ದೀಪಾಲಂಕಾರದಿಂದ ಕಂಗೊಳಿಸುತ್ತಿರುವ ಶೀರೂರು ಮಠ –ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ: ಉಮೇಶ್ ಮಾರ್ಪಳ್ಳಿ
