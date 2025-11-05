ಬುಧವಾರ, 5 ನವೆಂಬರ್ 2025
7ರಂದು ಶಿರೂರು ಪರ್ಯಾಯ ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಸಭೆ: ಯಶ್‌ಪಾಲ್‌ ಸುವರ್ಣ

ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿ ಮನೆಗಳಿಗೂ ಆಮಂತ್ರಣ ಪತ್ರಿಕೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:59 IST
Last Updated : 5 ನವೆಂಬರ್ 2025, 5:59 IST
Udupi

