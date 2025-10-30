ಬೈಂದೂರು | ಮೀನುಗಾರಿಕಾ ಗಣತಿ ನ.3ರಿಂದ: ಮೋಹನಚಂದ್ರ

<p><strong>ಬೈಂದೂರು:</strong> ಐದನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸೆನ್ಸಸ್ 2025 ‘ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗಾಗಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸೆನ್ಸಸ್’ ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಗಣತಿಯ ಮಾಹಿತಿ ಪತ್ರವನ್ನು ಉಪ್ಪುಂದ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯಿತಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮೋಹನಚಂದ್ರ ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಗಣತಿ 2025 ಅನ್ನು ನವೆಂಬರ್ 3ರಿಂದ 18 ಡಿಸೆಂಬರ್ ರವರೆಗೆ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಕರಾವಳಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರಾಡಳಿತ ಪ್ರದೇಶಗಳಾದ ಲಕ್ಷದ್ವೀಪ ಮತ್ತು ಅಂಡಮಾನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತದೆ.</p>.<p>ಕೇಂದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ವತಿಯಿಂದ, ಭಾರತದ ನಾಲ್ಕು ಸಾವಿರ ಕರಾವಳಿ ಗ್ರಾಮಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ 12 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಮೀನುಗಾರ ಕುಟುಂಬಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡು ಈ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಣಾ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಐಸಿಎಆರ್ - ಕೇಂದ್ರ ಸಮುದ್ರ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (ಸಿಎಮ್ಎಫ್ಆರ್ಐ) ನಡೆಸುತ್ತದೆ. </p>.<p>ಅಧಿಕೃತ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ಅನುಮೋದಿತ ಗಣತಿದಾರರು ಈ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಸಿಎಂಎಫ್ಆರ್ಐ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ ಮೊಬೈಲ್ ಆ್ಯಪ್ ಬಳಸಿ ಮಾಹಿತಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವರು ಎಂದು ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಲಾಗಿದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>