ಗುರುವಾರ, 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
×
ADVERTISEMENT
Homedistrictudupi
ADVERTISEMENT

ಶಾಶ್ವತ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಉತ್ತೇಜನ: ಸುನಿಲ್ ಕುಮಾರ್

₹2.05 ಕೋಟಿ ಅನುದಾನದಲ್ಲಿ ಕುಚ್ಚೂರು– ಹಾಲಿಕೊಡ್ಲು– ಮಾತ್ಕಲ್ಲು ಸಂಪರ್ಕ ರಸ್ತೆ ಕಾಮಗಾರಿಗೆ ಗುದ್ದಲಿ ಪೂಜೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:40 IST
Last Updated : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:40 IST
ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ
Comments
Udupi

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ | ಐಒಎಸ್ | ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್, ಎಕ್ಸ್, ಫೇಸ್‌ಬುಕ್ ಮತ್ತು ಇನ್‌ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.

ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT