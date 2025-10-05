ಉಡುಪಿ | ಪ್ರಿಯಕರನ ಭೇಟಿಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಮಗಳ ಕೊಲೆ: ತಾಯಿ ಬಂಧನ

<p><strong>ಉಡುಪಿ</strong>: ಪ್ರಿಯಕರನ ಭೇಟಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಸಿಟ್ಟಾದ ತಾಯಿ ಮಗಳನ್ನೇ ಕತ್ತು ಹಿಸುಕಿ ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ ಎನ್ನಲಾದ ಘಟನೆ ಕಾರ್ಕಳ ತಾಲ್ಲೂಕಿನ ಹಿರ್ಗಾನ ಗ್ರಾಮದ ಕಾನಂಗಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ.</p>.<p>ಶಿಫಾನಾಜ್ ಕೊಲೆಯಾದ ಯುವತಿ. ಈಕೆಯ ತಾಯಿ ಗುಲ್ಜಾರ್ ಬಾನು (45)ರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಬಂಧಿಸಿದ್ದು, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಆಕೆಗೆ ನ್ಯಾಯಾಂಗ ಬಂಧನ ವಿಧಿಸಿದೆ.</p>.<p>‘ಮರ್ಯಾದೆ ತೆಗೆಯುತ್ತೀಯಾ ಎಂದು ಸೆ.20ರಂದು ಶಿಫಾನಾಜ್ಳ ಕುತ್ತಿಗೆ ಒತ್ತಿ ಹಿಡಿದು ಕೊಲೆ ಮಾಡಿದ್ದಾಳೆ’ ಎಂದು ಶಿಫಾನಾಜ್ ತಂದೆ ಶೇಖ್ ಮುಸ್ತಫಾ ಅವರು ಕಾರ್ಕಳ ನಗರ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣೆಗೆ ದೂರು ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಶಿಫಾನಾಜ್ ಆತ್ಮಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಳು ಎಂದು ಈ ಹಿಂದೆ ತಾಯಿ ಗುಲ್ಜಾರ್ ಬಾನು ಹೇಳಿದ್ದಳು ಎಂದು ಪೊಲೀಸರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>