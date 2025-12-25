ಗುರುವಾರ, 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಬ್ರಹ್ಮಾವರ: ಕುಸಿದ ನೀರಿನ ಮಟ್ಟ; ಕೃಷಿಕ ಕಂಗಾಲು

ನೀರು ಬತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟೆಗೆ ಹಲಗೆ ಅಳವಡಿಕೆ: ರೈತರ ಆರೋಪ
ಶೇಷಗಿರಿ ಭಟ್ಟ
Published : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:04 IST
Last Updated : 25 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 7:04 IST
ಸಾವಿರಾರು ಎಕರೆ ಕೃಷಿ ಭೂಮಿಗೆ ಬೇಕಿದೆ ನೀರು | ಏಪ್ರಿಲ್‌, ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಎದುರಾಗುವ ಆತಂಕ
ಮಡಿಸಾಲು ಹೊಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿರುವುದು
ಸಮರ್ಪಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಾಗದಿದ್ದರೂ ಸಾಲು ಸಾಲು ಕಿಂಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟುಗಳು ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪೂರು ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗುತ್ತಿರುವುದು ಸೋಜಿಗವೆನಿಸುತ್ತಿದೆ
ರಮೇಶ ಕರ್ಕೇರ ಉಗ್ಗೇಲ್‌ ಬೆಟ್ಟು
