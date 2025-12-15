ಸೋಮವಾರ, 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025
ಉಡುಪಿ | ಕಾಡು ಪ್ರಾಣಿಗಳ ಹಾವಳಿ: ಕಂಗೆಟ್ಟ ರೈತ

ಮಂಗ, ನವಿಲು, ಕಾಡುಕೋಣಗಳ ಕಾಟ: ಭತ್ತ, ತೆಂಗು, ತರಕಾರಿ ಕೃಷಿಗೆ ಹಾನಿ
ನವೀನ್‌ ಕುಮಾರ್‌ ಜಿ
Published : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:05 IST
Last Updated : 15 ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025, 6:05 IST
ಎಳನೀರು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿರುವ ಮಂಗ
ಕೆಂಚಳಿಲು
ಕೆಂಚಳಿಲು
ನವಿಲುಗಳು
Udupi

