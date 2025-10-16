ಗುರುವಾರ, 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025
ಯಲ್ಲಾಪುರ | ವಾಣಿಜ್ಯ, ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಎರಡೂ ಬೆಳೆ ಅಗತ್ಯ: ಬಿ.ಪಿ. ಸತೀಶ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:54 IST
Last Updated : 16 ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025, 4:54 IST
ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಜೇನು ಕೃಷಿ ತಾಳೆ ಕೃಷಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಗೆ ಉತ್ತಮ ವಾತಾವರಣವಿದೆ. ರೈತರು ಇದನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ರೂಪಾ ಪಾಟೀಲ ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರದ ವಿಜ್ಞಾನಿ
Uttara KannadaCrop

