ಶನಿವಾರ, 3 ಜನವರಿ 2026
ದಲೈಲಾಮಾ ಭೇಟಿ ಮಾಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಳ

ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಬರುತ್ತಿರುವ ಅನುಯಾಯಿಗಳು: ಭಿಗಿ ಭದ್ರತೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 3 ಜನವರಿ 2026, 7:44 IST
Last Updated : 3 ಜನವರಿ 2026, 7:44 IST
ದಲೈಲಾಮಾ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ ಅನುಮತಿ ಸಿಕ್ಕವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಪ್ರವೇಶವಿದೆ. ಧರ್ಮಗುರುವನ್ನು ಸನಿಹದಿಂದ ನೋಡಿ ಅವರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಂತಸಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
– ಜಂಪಾ ಲೋಬ್ಸಂಗ್‌, ಬೌದ್ಧ ಮುಖಂಡ
Uttara Kannada

