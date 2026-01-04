ಭಾನುವಾರ, 4 ಜನವರಿ 2026
ದಾಂಡೇಲಿ | ಹಾರ್ನ್‍ಬಿಲ್ ಹಬ್ಬ ಜ.16, 17ಕ್ಕೆ: ಎಸಿಎಫ್ ಸಂತೋಷ ಚೌಹಾಣ್ ಮಾಹಿತಿ

ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 4 ಜನವರಿ 2026, 8:15 IST
Last Updated : 4 ಜನವರಿ 2026, 8:15 IST
ಹಾರ್ನ್‍ಬಿಲ್ ಉತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೊರಜಿಲ್ಲೆ ಹೊರರಾಜ್ಯಗಳಿಂದಲೂ ಪಕ್ಷಿತಜ್ಞರು ಬರಲಿದ್ದಾರೆ. ಉತ್ಸವ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಸ್ಥಳೀಯರ ಸಹಕಾರವೂ ಅಗತ್ಯ
ಸಂತೋಷ ಚೌಹಾಣ್ ದಾಂಡೇಲಿ ಎಸಿಎಫ್
Uttara Kannada

